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Кальянный кейтеринг
Элитный кальян по доступной цене
Элитный кальян по доступной ценеЗаказать в один клик Перейти в каталог вкусов
Наш Кальянный кейтеринг — это идеальное решение для ваших мероприятий!
Мы предлагаем разнообразный ассортимент кальянов, которые подходят для любого вкуса и предпочтений.
Наша команда специализируется на организации мероприятий любого масштаба. Будь то свадьба, день рождения, корпоративное мероприятие или просто вечеринка с друзьями, мы готовы воплотить ваши идеи в реальность. Мы предлагаем не только качественные кальяны, широкий выбор вкусовых добавок и коктейлей, но и полную конфиденциальность.
Цены на Кальянный кейтеринг:Минимальное время обслуживания – 3 часа, количество забивок не ограничено. Мы работаем по предоплате в размере 30% от стоимости заказа.
Предоплата позволяет нам забронировать нужную дату и обеспечить вас необходимым количеством кальянов и качественными табаками заранее. Таким образом, вы можете быть уверены, что на вашем мероприятии будет предоставлено все необходимое для комфортного и приятного курения.
Выезд мастера на мероприятие включен в стоимость
Кальяны:
|Чаша
|Цена руб/час
|от 3 кальянов(-10%)
|от 5 кальянов(-15%)
|Классическая
|1500₽
|1350₽
|1275₽
|Грейпфрут
|1800₽
|1620₽
|1530₽
|Гранат
|1900₽
|1710₽
|1615₽
|Апельсин
|1700₽
|1530₽
|1445₽
|Помело
|2000₽
|1800₽
|1700₽
|Ананас
|2500₽
|2250₽
|2125₽
|Арбуз
|2400₽
|2160₽
|2040₽
|Дыня
|2400₽
|2160₽
|2040₽
|Драгон Фрукт
|2500₽
|2250₽
|2125₽
|Кокос
|2500₽
|2250₽
|2125₽
Наполнители:
|Чаша
|Цена руб/час
|от 3 кальянов(-10%)
|от 5 кальянов(-15%)
|Кофе
|300₽
|270₽
|255₽
|Молоко
|100₽
|90₽
|85₽
|Сок
|200₽
|180₽
|170₽
|Маршмеллоу
|200₽
|180₽
|170₽
|Виски
|400₽
|360₽
|340₽
|Мишки Гамми
|500₽
|450₽
|425₽
Преимущества Арендованного кальяна перед покупным:
Экономия
При заказе “кальяна на дом” - Вы всегда будете довольны выбранным вкусом и крепостью кальяна, опять же на примере многих пользователей собственных кальянов- при покупке табака попадают на фальсификат или же просто банально не правильно его забивают.
Качество
Не надо заниматься забивкой, розжигом углей, а потом еще и отмывать кальян - в особенности от таких въедливых запахов как орех (примечание: вкус хороший, но отмыть кальян от запаха в домашних условиях тяжело). За Вас всё сделают профессиональные кальянщики с опытом.
Свободное время
Цена аренды и покупки хорошего кальяна не сопоставима, и исходя из огроммного опыта кальян после недели использования пылится месяцами на полке, и когда захочется забить его - то углей нет, то за табаком надо идти.
Кальян на классической чаше
- Цена: 1600₽
- Доп.чаша: 500₽
Кальян на грейпфруте
- Цена: 1900₽
- Доп.чаша: 800₽
Кальян на гранате
- Цена: 2000₽
- Доп.чаша: 900₽
Кальян на апельсине
- Цена: 1800₽
- Доп.чаша: 700₽
Кальян на помело
- Цена: 2100₽
- Доп.чаша: 1100₽
Кальян на ананасе
- Цена: 2200₽
- Доп.чаша: 1200₽
Кальян на арбузе
- Цена: 2500₽
- Доп.чаша: 1300₽
Кальян на дыне
- Цена: 2500₽
- Доп.чаша: 1300₽
Кальян на драгон фрукте
- Цена: 2600₽
- Доп.чаша: 1400₽
Кальян на кокосе
- Цена: 2600₽
- Доп.чаша: 1400₽
Скидки для любимых клиентов
Чаша в подарокПри заказе 3-х дополнительных чашек 4-я в подарок
При заказе одного кальяна туда входит одна чашка забитая табаком
При желании можно заказать не ограниченное количество дополнительных чашек на Ваш вкус
День рожденья!Дарим вторую классическую чашку в честь дня рождения
Для этого скажите оператору кодовое слово «День Рождения» И так же нужно предоставить фотографию документа подтверждающего вашу личность
Акция предоставляется за 3 дня до и после дня рождения.
Баллы лояльности
Начисление бонусных баллов происходит на следующий день после оформления и оплаты. Бонусные баллы начисляются в процентах от стоимости заказа.
Программа лояльности дает возможность накопления баллов в размере 5% от стоимости каждого заказа
10 баллов = 1р.
Срок действия бонусных баллов составляет 12 месяцев.
Вы можете обменять баллы на чашки или на скидку.
Гарантированные чашки и скидки за отзывыРазместите честный, объективный отзыв и получайте бесплатные чашки или скидки
Отзыв должен быть опубликован и пройти модерацию на сайте или на карте размещения отзыва.
Уточняйте подробности у менеджера
Отзывы клиентов друзей!
Заказывали кальян на день рождения! Остались очень довольны качеством и ценой, доставка, все на высшем уровне. Однозначно советую данную компанию! Будем обращаться еще.
Удобно, быстро, качественно. Все необходимые мелочи для кальяна так же привезли. Буду заказывать еще
Как истинный ценитель кальяна, я решил попробовать услуги mos-hookah по аренде с доставкой кальяна на дом. И я должен сказать, что они не подвели.
Сначала я сделал заказ на сайте, где мне предложили большой выбор вкусов табака и различных аксессуаров. Затем я указал адрес доставки и время, когда мне удобно получить заказ.
Когда курьер прибыл, я был приятно удивлен качеством обслуживания. Он был очень вежлив и профессионален. Кроме того, он привез все необходимое для курения кальяна! Когда я начал курить кальян, я ощутил тот же приятный и мягкий вкус, который я испытывал в mos-hookah. Кальян был приготовлен на высшем уровне, и я был полностью удовлетворен качеством.
В общем, я очень доволен услугами mos-hookah по аренде с доставкой кальяна на дом. Я рекомендую эту компанию всем ценителям кальяна, которые хотят насладиться отличным кальяном в уютной обстановке своего дома.
Посетив это заведение, я был приятно удивлен широким ассортиментом кальянов, представленных в их меню. Они предлагают разнообразные вкусы и ароматы, которые удовлетворят даже самых требовательных любителей кальяна. От классических вкусов до экзотических комбинаций, каждый найдет что-то по своему вкусу.
Особенно хочу отметить мастерство Дониера, который не только является владельцем заведения, но и занимается доставкой. Он проявляет исключительную заботу и внимание к каждому заказу, гарантируя, что каждый кальян будет приготовлен с мастерством и любовью. Его опыт и профессионализм создают неповторимую атмосферу и делают каждую поставку особенной.
Я также хотел бы отметить, что доставка на дом осуществляется оперативно и надежно. Заказы всегда приходят вовремя, а кальяны доставляются в идеальном состоянии, сохраняя свежесть и аромат.
В целом, московское заведение кальяна с доставкой на дом, владельцем которого является Дониер, является прекрасным местом для любителей кальяна. Широкий ассортимент, качественное приготовление и оперативная доставка делают его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться отличным кальяном прямо у себя дома.
Хочу поделиться своим восторгом от сервиса компании Mos-Hookah! Заказала кальян на день рождения моего друга, и была приятно удивлена быстрой доставкой и высоким качеством продукта. Кальян был упакован очень тщательно, и все компоненты были в отличном состоянии. При курении я заметила, что табак был свежим и ароматным, а уголь горел долго и равномерно. Мы провели незабываемый вечер, наслаждаясь отличным кальяном и общением! Я очень благодарна Mos-Hookah за такой замечательный опыт, и я определенно буду заказывать у них еще раз!
Я очень доволен услугой аренды кальянов с доставкой на дом, которую предоставляет ваша компания. Я заказывал кальян на вечеринку у себя дома и был приятно удивлен широким выбором кальянов различных дизайнов и размеров. Кроме того, уголь и табак были предоставлены в достаточном количестве, что позволило мне и моим гостям наслаждаться кальяном на протяжении всей вечеринки. Служба доставки работала очень быстро и точно, кальяны были доставлены вовремя и без каких-либо задержек. Команда профессионалов, которая обслуживала нашу вечеринку, была очень дружелюбной и готова ответить на все наши вопросы. В целом, я очень рекомендую вашу компанию всем, кто хочет насладиться кальяном в уютной обстановке своего дома. Спасибо за отличный сервис!
Я очень довольна доставкой кальяна от данной компании! Заказ был оформлен очень быстро и оперативно доставлен прямо к дому🛫 Кальян был упакован качественно и безопасно, что гарантировало сохранность и свежесть табака. Курение получилось невероятно вкусным и ароматным, благодаря высокому качеству продукции🥂 Спасибо за отличный сервис и приятное обслуживание😍 Я рекомендую эту компанию всем любителям кальяна! Отдельное спасибо мастеру Дони😍
Заказывали кальянный кейтеринг на мероприятие🥳. Ребята организовали всё по высшему разряду🔥. Спасибо огромное, обязательно будем заказывать ещё!
Я хочу выразить свою благодарность компании Mos-Hookah за отличный сервис доставки кальянов. Я заказывала у вас уже несколько раз и каждый раз остаюсь довольна. Кальяны всегда приходят вовремя и в отличном состоянии, а курение оказывается невероятно вкусным и ароматным. К тому же, ваша команда всегда готова помочь и ответить на все мои вопросы. Я очень рада, что выбрала именно вашу компанию и буду продолжать пользоваться вашими услугами. Спасибо вам за качественный сервис и заботу о клиентах! С уважением, Мария 🤗
Заказывали кальян на новоселье, остались очень довольны. Все оперативно привезли, учли все наши пожелания, сделали две чаши, одну на грейпфруте, классный табак и очень легкий кальян, все гости были в восторге от быстрого сервиса и качества на высоте.
Уже не один раз заказываем с подругой кальян здесь. Самое вкусное, что пробовали в Москве. Всегда быстро, качественно, а пока болтаем во время нагревания угольков, еще весело и интересно)) Спасибо за такой крутой проект! Планирую продолжать заказывать только тут и советовать каждому встречному делать это же)) Лучший кальян на диком западе! ❤️😂
Очень советую эту доставку кальяна , работают оперативно в любое время , делают отличные забивки на чашах и фруктах ,современные кальяны со всеми принадлежностями! )
Нуууу совсем крутые мастера , и самое главное все оперативно ( продумано все до мелочей ) , курью кальян с удовольствием. Спасибо за ваше старания ❤️
Хотел бы выразить огромную благодарность за вашу отличную работу, а так же за высокий сервис доставки кальянов на дом. Давно искал такую услугу, потому что она необходима! Спасибо за вашу превосходную работу!
Хорошая, компания Работают быстро и качественно. Кальян был кристально чист и очень вкусно забит Всегда будем обращаться ✊🏻
Ночью с друзьями захотели заказать кальян на дом, звонили многим и не могли дозвониться или вовсе не доставляли... Нашли эту компанию, ответили моментально, очень хороший ассортимент и доставили за 40 минут Очень понравилось, крайне рекомендую!
Спасибо огромное за быструю и не дорогую доставку кальяна в офис. Причем очень удобно и рядом. По вкусу топ!
Очень хорошое место отмечал день рождения с другом,очень вкусно чем в других местах,вкусо передача кальяного.
Хороший сервис, доставили как и обещали за 40 минут! Очень вкусный и чистый кальян 10 из 10
Лучший кальян и лучший сервис, что я когда-либо пробовала!👍🫶🏼
Часто задаваемые вопросы:
Напоминанием: мы не предоставляем услуги лицам не достигшим 18 лет
Мы не в коем случае не отговариваем никого от покупки собственного кальяна, тем более, помимо аренды кальяна, мы предоставляем доставку забитых чаш на фруктах: