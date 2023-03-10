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Кальянный кейтеринг

Элитный кальян по доступной цене

Элитный кальян по доступной цене

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кальян с ананасовой чашей
Надпись MOS HOOKAH

Наш Кальянный кейтеринг — это идеальное решение для ваших мероприятий!

Мы предлагаем разнообразный ассортимент кальянов, которые подходят для любого вкуса и предпочтений.

Наша команда специализируется на организации мероприятий любого масштаба. Будь то свадьба, день рождения, корпоративное мероприятие или просто вечеринка с друзьями, мы готовы воплотить ваши идеи в реальность. Мы предлагаем не только качественные кальяны, широкий выбор вкусовых добавок и коктейлей, но и полную конфиденциальность.

Цены на Кальянный кейтеринг:

Минимальное время обслуживания – 3 часа, количество забивок не ограничено. Мы работаем по предоплате в размере 30% от стоимости заказа.

Предоплата позволяет нам забронировать нужную дату и обеспечить вас необходимым количеством кальянов и качественными табаками заранее. Таким образом, вы можете быть уверены, что на вашем мероприятии будет предоставлено все необходимое для комфортного и приятного курения.

Выезд мастера на мероприятие включен в стоимость

Чаша Кальяны:

Чаша Цена руб/час от 3 кальянов(-10%) от 5 кальянов(-15%)
Классическая 1500₽ 1350₽ 1275₽
Грейпфрут 1800₽ 1620₽ 1530₽
Гранат 1900₽ 1710₽ 1615₽
Апельсин 1700₽ 1530₽ 1445₽
Помело 2000₽ 1800₽ 1700₽
Ананас 2500₽ 2250₽ 2125₽
Арбуз 2400₽ 2160₽ 2040₽
Дыня 2400₽ 2160₽ 2040₽
Драгон Фрукт 2500₽ 2250₽ 2125₽
Кокос 2500₽ 2250₽ 2125₽

Колба Наполнители:

Чаша Цена руб/час от 3 кальянов(-10%) от 5 кальянов(-15%)
Кофе 300₽ 270₽ 255₽
Молоко 100₽ 90₽ 85₽
Сок 200₽ 180₽ 170₽
Маршмеллоу 200₽ 180₽ 170₽
Виски 400₽ 360₽ 340₽
Мишки Гамми 500₽ 450₽ 425₽

Преимущества Арендованного кальяна перед покупным:

money Экономия

При заказе “кальяна на дом” - Вы всегда будете довольны выбранным вкусом и крепостью кальяна, опять же на примере многих пользователей собственных кальянов- при покупке табака попадают на фальсификат или же просто банально не правильно его забивают.

quality Качество

Не надо заниматься забивкой, розжигом углей, а потом еще и отмывать кальян - в особенности от таких въедливых запахов как орех (примечание: вкус хороший, но отмыть кальян от запаха в домашних условиях тяжело). За Вас всё сделают профессиональные кальянщики с опытом.

hobby Свободное время

Цена аренды и покупки хорошего кальяна не сопоставима, и исходя из огроммного опыта кальян после недели использования пылится месяцами на полке, и когда захочется забить его - то углей нет, то за табаком надо идти.

Мы не в коем случае не отговариваем никого от покупки собственного кальяна, тем более, помимо аренды кальяна, мы предоставляем доставку забитых чаш на фруктах:

кальян с чашей из ананаса
кальян
классический кальян

Кальян на классической чаше

  • Цена: 1600
  • Доп.чаша: 500
грейпфрут
грейпфрут

Кальян на грейпфруте

  • Цена: 1900
  • Доп.чаша: 800
кальян
гранат

Кальян на гранате

  • Цена: 2000
  • Доп.чаша: 900
апельсин
апельсин

Кальян на апельсине

  • Цена: 1800
  • Доп.чаша: 700
помело
помело

Кальян на помело

  • Цена: 2100
  • Доп.чаша: 1100
ананас
ананас

Кальян на ананасе

  • Цена: 2200
  • Доп.чаша: 1200
арбуз
арбуз

Кальян на арбузе

  • Цена: 2500
  • Доп.чаша: 1300
дыня
дыня

Кальян на дыне

  • Цена: 2500
  • Доп.чаша: 1300
драгон фрукт
драгон фрукт

Кальян на драгон фрукте

  • Цена: 2600
  • Доп.чаша: 1400
кокос
кокос

Кальян на кокосе

  • Цена: 2600
  • Доп.чаша: 1400
дым кальян с раскалённым углём в чаше
1х1

Скидки для любимых клиентов

-30%

Чаша в подарок

При заказе 3-х дополнительных чашек 4-я в подарок

При заказе одного кальяна туда входит одна чашка забитая табаком

При желании можно заказать не ограниченное количество дополнительных чашек на Ваш вкус

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День рожденья!

Дарим вторую классическую чашку в честь дня рождения

Для этого скажите оператору кодовое слово «День Рождения» И так же нужно предоставить фотографию документа подтверждающего вашу личность

Акция предоставляется за 3 дня до и после дня рождения.

Баллы лояльности

Начисление бонусных баллов происходит на следующий день после оформления и оплаты. Бонусные баллы начисляются в процентах от стоимости заказа.

Программа лояльности дает возможность накопления баллов в размере 5% от стоимости каждого заказа

10 баллов = 1р.

Срок действия бонусных баллов составляет 12 месяцев.

Вы можете обменять баллы на чашки или на скидку.

Гарантированные чашки и скидки за отзывы

Разместите честный, объективный отзыв и получайте бесплатные чашки или скидки

Отзыв должен быть опубликован и пройти модерацию на сайте или на карте размещения отзыва.

Уточняйте подробности у менеджера

дым
кальян с чашей из ананаса

Отзывы клиентов друзей!

1х1
Анастасия Асейкина

Заказывали кальян на день рождения! Остались очень довольны качеством и ценой, доставка, все на высшем уровне. Однозначно советую данную компанию! Будем обращаться еще.

1х1
Роман

Удобно, быстро, качественно. Все необходимые мелочи для кальяна так же привезли. Буду заказывать еще

1х1
Азамат Асадуллин

Как истинный ценитель кальяна, я решил попробовать услуги mos-hookah по аренде с доставкой кальяна на дом. И я должен сказать, что они не подвели.

Сначала я сделал заказ на сайте, где мне предложили большой выбор вкусов табака и различных аксессуаров. Затем я указал адрес доставки и время, когда мне удобно получить заказ.

Когда курьер прибыл, я был приятно удивлен качеством обслуживания. Он был очень вежлив и профессионален. Кроме того, он привез все необходимое для курения кальяна! Когда я начал курить кальян, я ощутил тот же приятный и мягкий вкус, который я испытывал в mos-hookah. Кальян был приготовлен на высшем уровне, и я был полностью удовлетворен качеством.

В общем, я очень доволен услугами mos-hookah по аренде с доставкой кальяна на дом. Я рекомендую эту компанию всем ценителям кальяна, которые хотят насладиться отличным кальяном в уютной обстановке своего дома.

1х1
Парвиз "Ибрагим" Беклиев

Посетив это заведение, я был приятно удивлен широким ассортиментом кальянов, представленных в их меню. Они предлагают разнообразные вкусы и ароматы, которые удовлетворят даже самых требовательных любителей кальяна. От классических вкусов до экзотических комбинаций, каждый найдет что-то по своему вкусу.

Особенно хочу отметить мастерство Дониера, который не только является владельцем заведения, но и занимается доставкой. Он проявляет исключительную заботу и внимание к каждому заказу, гарантируя, что каждый кальян будет приготовлен с мастерством и любовью. Его опыт и профессионализм создают неповторимую атмосферу и делают каждую поставку особенной.

Я также хотел бы отметить, что доставка на дом осуществляется оперативно и надежно. Заказы всегда приходят вовремя, а кальяны доставляются в идеальном состоянии, сохраняя свежесть и аромат.

В целом, московское заведение кальяна с доставкой на дом, владельцем которого является Дониер, является прекрасным местом для любителей кальяна. Широкий ассортимент, качественное приготовление и оперативная доставка делают его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться отличным кальяном прямо у себя дома.

1х1
Марина Серова

Хочу поделиться своим восторгом от сервиса компании Mos-Hookah! Заказала кальян на день рождения моего друга, и была приятно удивлена быстрой доставкой и высоким качеством продукта. Кальян был упакован очень тщательно, и все компоненты были в отличном состоянии. При курении я заметила, что табак был свежим и ароматным, а уголь горел долго и равномерно. Мы провели незабываемый вечер, наслаждаясь отличным кальяном и общением! Я очень благодарна Mos-Hookah за такой замечательный опыт, и я определенно буду заказывать у них еще раз!

1х1
Павел П.

1х1 Я очень доволен услугой аренды кальянов с доставкой на дом, которую предоставляет ваша компания. Я заказывал кальян на вечеринку у себя дома и был приятно удивлен широким выбором кальянов различных дизайнов и размеров. Кроме того, уголь и табак были предоставлены в достаточном количестве, что позволило мне и моим гостям наслаждаться кальяном на протяжении всей вечеринки. Служба доставки работала очень быстро и точно, кальяны были доставлены вовремя и без каких-либо задержек. Команда профессионалов, которая обслуживала нашу вечеринку, была очень дружелюбной и готова ответить на все наши вопросы. В целом, я очень рекомендую вашу компанию всем, кто хочет насладиться кальяном в уютной обстановке своего дома. Спасибо за отличный сервис!

1х1
Елизавета К.

1х1 Я очень довольна доставкой кальяна от данной компании! Заказ был оформлен очень быстро и оперативно доставлен прямо к дому🛫 Кальян был упакован качественно и безопасно, что гарантировало сохранность и свежесть табака. Курение получилось невероятно вкусным и ароматным, благодаря высокому качеству продукции🥂 Спасибо за отличный сервис и приятное обслуживание😍 Я рекомендую эту компанию всем любителям кальяна! Отдельное спасибо мастеру Дони😍

1х1
Алексей Ш.
1х1

Заказывали кальянный кейтеринг на мероприятие🥳. Ребята организовали всё по высшему разряду🔥. Спасибо огромное, обязательно будем заказывать ещё!

1х1
Мария Ангельская

Я хочу выразить свою благодарность компании Mos-Hookah за отличный сервис доставки кальянов. Я заказывала у вас уже несколько раз и каждый раз остаюсь довольна. Кальяны всегда приходят вовремя и в отличном состоянии, а курение оказывается невероятно вкусным и ароматным. К тому же, ваша команда всегда готова помочь и ответить на все мои вопросы. Я очень рада, что выбрала именно вашу компанию и буду продолжать пользоваться вашими услугами. Спасибо вам за качественный сервис и заботу о клиентах! С уважением, Мария 🤗

1х1
Александра Т.

Заказывали кальян на новоселье, остались очень довольны. Все оперативно привезли, учли все наши пожелания, сделали две чаши, одну на грейпфруте, классный табак и очень легкий кальян, все гости были в восторге от быстрого сервиса и качества на высоте.

1х1
Эмма К.

Уже не один раз заказываем с подругой кальян здесь. Самое вкусное, что пробовали в Москве. Всегда быстро, качественно, а пока болтаем во время нагревания угольков, еще весело и интересно)) Спасибо за такой крутой проект! Планирую продолжать заказывать только тут и советовать каждому встречному делать это же)) Лучший кальян на диком западе! ❤️😂

1х1
Ирина Добровольская

1х1 Очень советую эту доставку кальяна , работают оперативно в любое время , делают отличные забивки на чашах и фруктах ,современные кальяны со всеми принадлежностями! )

1х1
HuMaN

Нуууу совсем крутые мастера , и самое главное все оперативно ( продумано все до мелочей ) , курью кальян с удовольствием. Спасибо за ваше старания ❤️

1х1
Иван Иванов

Хотел бы выразить огромную благодарность за вашу отличную работу, а так же за высокий сервис доставки кальянов на дом. Давно искал такую услугу, потому что она необходима! Спасибо за вашу превосходную работу!

1х1
Инкогнито 7503

Хорошая, компания Работают быстро и качественно. Кальян был кристально чист и очень вкусно забит Всегда будем обращаться ✊🏻

1х1
Sako S.

1х1 Ночью с друзьями захотели заказать кальян на дом, звонили многим и не могли дозвониться или вовсе не доставляли... Нашли эту компанию, ответили моментально, очень хороший ассортимент и доставили за 40 минут Очень понравилось, крайне рекомендую!

1х1
сергей аносов

Спасибо огромное за быструю и не дорогую доставку кальяна в офис. Причем очень удобно и рядом. По вкусу топ!

1х1
алексей понур

Очень хорошое место отмечал день рождения с другом,очень вкусно чем в других местах,вкусо передача кальяного.

1х1
Хамза Чумаев

Хороший сервис, доставили как и обещали за 40 минут! Очень вкусный и чистый кальян 10 из 10

1х1
Anastasiya Yarovaya

Лучший кальян и лучший сервис, что я когда-либо пробовала!👍🫶🏼

кальянная чаша

Часто задаваемые вопросы:

Вы можете оформить заказ на сайте, по телефону и через социальные сети. Если нужна консультация наши операторы будут рады Вам помочь!
У нас предусмотрен залог при доставке кальяна в рестораны, кафе, клубы, бары, пабы, заведения общего питания, зоны отдыха, пляжи, природу, гостиницы, квартиры посуточного типа и тому подобное. Залог возвращается при возврате кальяна.
Во время получения заказа Вам нужно предъявить документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт или водительское удостоверение) для подтверждения вашего возраста.

Напоминанием: мы не предоставляем услуги лицам не достигшим 18 лет

За каждый оформленный и оплаченный заказ начисляются бонусные баллы по нашей программе лояльности. Эти баллы вы сможете обменять на готовые чашки или на скидки! Ознакомиться подробнее можно в разделе «Акции и скидки»
Оплата происходит после получения заказа. Оплатить можно наличными или же переводом по реквизитам. Предоплата в размере 50% предусмотрена в случае если доставка более 15-км от МКАД.
Доставка в пределах МКАД бесплатно. Доставка за пределы МКАД - до 3-х/км 299₽.
Мы предоставляем кальян на 24 часа. При необходимости заберем раньше!
В комплекте с кальяном идет пошаговая инструкция по правильной эксплуатации. В случае Если вы не уверены что справитесь самостоятельно мы можем предложить услуги профессионального кальянщика. Напишите в комментарии к заказу или сообщите диспетчеру.
Мы забираем кальян на следующий или в тот же день! Курьер приезжает в удобное для Вас время - проверяет комплектацию и целостность кальяна, возвращает залог (если он был) и забирает сумку. Кальян мыть не нужно! Просто слейте воду и сложите в сумку (список комплектующих написан в инструкции).
кальян с чашей из ананаса
1х1

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кальян с чашей из ананаса

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