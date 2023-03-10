Classic
Собери свой кальян прямо сейчас:
Преимущества аренды перед покупкой:
Экономия
При заказе у нас - Вы всегда будете довольны вкусом и крепостью, опять же на примере многих пользователей собственных кальянов- при покупке табака попадают на фальсификат или же просто банально не правильно его забивают.
Качество
Не надо заниматься забивкой, розжигом углей, а потом еще и отмывать нагар и прочие последствия курения - в особенности от таких въедливых запахов как орех (примечание: вкус замечательный, но отмыть от запаха в домашних условиях тяжело). За Вас всё сделают профессиональные кальянщики с опытом.
Свободное время
Стоимость проката и покупки не сопоставима, и исходя из огромного опыта кальян после недели использования пылится месяцами на полке, и когда захочется забить его - то углей нет, то за табаком надо идти.
Кальян на ананасе
Кальян на грейпфруте
Кальян на кокосе
Кальян на гранате
Кальян на апельсине
Кальян на помело
Кальян на арбузе
Кальян на дыне
Кальян на драгон фрукте
Скидки для любимых клиентов
Чаша в подарокПри покупке 3-х дополнительных чашек 4-я в подарок
При покупке одного кальяна туда входит одна чашка забитая табаком
При желании можно добавить не ограниченное количество дополнительных чашек на Ваш вкус
День рожденья!Дарим вторую классическую чашку в честь дня рождения
Для этого скажите оператору кодовое слово «День Рождения» И так же нужно предоставить фотографию документа подтверждающего личность
Акция предоставляется за 3 дня до и после дня рождения.
Баллы лояльности
Начисление бонусных баллов происходит на следующий день после оформления и оплаты. Бонусы начисляются в процентах от стоимости заказа.
Программа лояльности дает возможность накопления баллов в размере 5% от стоимости каждого заказа
10 баллов = 1р.
Срок действия бонусов составляет 12 месяцев.
Вы можете обменять их на чашки или на скидку.
Гарантированные чашки и скидки за отзывыРазместите честный, объективный отзыв и получайте бесплатные чашки или скидки
Отзыв должен быть опубликован и пройти модерацию на сайте или на карте размещения отзыва.
Уточняйте подробности у менеджера
Отзывы клиентов друзей!
Очень советую эту доставку кальянов , работают оперативно в любое время , делают крутые забивки на чашах и фруктах ,современные кальяны с необходимыми принадлежностями! )
Как истинный ценитель, я решил попробовать аренду кальяна mos-hookah. И я должен сказать, что они не подвели.
Сначала я оформил заявку на сайте, где мне предложили большой выбор вкусов табака и различных аксессуаров. Затем я указал адрес доставки и время, когда мне удобно получить. Обратный звонок не заставил себя ждать.
Когда курьер прибыл, я был приятно удивлен уровнем обслуживания. Он был очень вежлив и профессионален. Кроме того, он привез все необходимое для курения! Кальяны были приготовлены замечательно, очень быстро(считанные минуты) и я был полностью удовлетворен качеством.
В общем, я очень доволен, все прошлом на высшем уровне. Я рекомендую эту компанию ценителям, кто хочет заказать кальян на дом и насладиться кальяном в уютной обстановке своего дома.
Заказав аренду кальяна на сутки, я был приятно удивлен широким ассортиментом кальянов, представленных в меню. Предлагаются разнообразные вкусы и ароматы, удивляющие даже самых требовательных любителей кальянов. От классики до экзотических комбинаций, каждый найдет что-то для себя.
Особенно отмечу мастерство Дониера, он не только является владельцем заведения, но и занимается доставкой. Он проявляет исключительную заботу и внимание к каждому клиенту, гарантируя, что все будет приготовлено с мастерством и любовью. Его опыт и профессионализм создают неповторимую атмосферу и делают каждую поставку особенной. Человек очень серьёзно разбирается в кальянах.
Я также отмечу, что привезли оперативно. Я из Москвы и кальяны всегда приходят вовремя и доставляются в идеальном виде, сохраняя свежесть и аромат. Колбы чистейшие, используемый уголь горит равномерно, а качество тобачной смеси выше всяких похвал!
В целом, Московская доставка кальянов, владельцем которой является Дониер, является прекрасным местом для любителей кальяна. Широкий ассортимент и качественное приготовление делают его идеальным выбором для тех, кто желает насладиться кальяном прямо у себя дома. Сутки пролетели незаметно.
Заказывал кальянный кейтеринг на мероприятие к себе домой в Москве и был приятно удивлен кальянам и их широким выбором различных дизайнов и размеров. Кроме того, уголь и табак были предоставлены в достаточном количестве, что позволило мне и моим гостям наслаждаться дымом на протяжении всей вечеринки. Доставка кальяна осуществляется очень быстро и точно, доставка была вовремя и без каких-либо задержек. Команда профессионалов обслуживающая нашу вечеринку, была очень дружелюбной и готова ответить на все наши вопросы. В целом, я очень рекомендую вашу компанию!
Я очень довольна кальяном от данной компании! Аренда кальянов была оформлена очень быстро и оперативно приехала доставка прямо на дом🛫 Всё было упаковано качественно и безопасно, что гарантировало сохранность и свежесть табака. Курение получилось невероятно вкусным и ароматным, благодаря высокому качеству продукции🥂 Респект за сервис и приятное обслуживание😍 Одна из лучших кальянных служб Москвы. Отдельное спасибо мастеру Дони😍
Уже не один раз заказываем с подругой здесь. Самое вкусное, что пробовали из всех служб Москвы. Всегда быстро, качественно и круглосуточно, а пока болтаем пока нагревались угли, еще весело и интересно)) Спасибо за такой крутой проект! Планирую продолжать заказывать только тут и советовать каждому встречному делать это же)) Лучший кальян на диком западе! ❤️😂
Часто задаваемые вопросы:
Напоминанием: мы не предоставляем услуги лицам не достигшим 18 лет
Мы не в коем случае не отговариваем никого от покупки собственного кальяна, тем более, помимо аренды, мы предоставляем доставку забитых чаш на фруктах: