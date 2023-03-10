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кальяна с энергетическим коктейлем
Надпись MOS HOOKAH
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Classic

    комплектация кальяна на дом Что входит в комплект:

    • Брендированная сумка
    • Полностью укомплектованный кальян
    • Забитая чаша
    • Калауд
    • Щипцы
    • Уголь 6 штук (количество к 1 забитой чаше)
    • Мундштук 6 штук
    • Электрическая плита

    Для open air дополнительно идет:

    • Бутылка воды
    • Газовая горелка

    Собери свой кальян прямо сейчас:

    • труба Выберите кальян:

      • классический
        1
        Classic
        1000
      • Premium
        0
        Premium
        2000
      • exclusive
        0
        Exclusive
        2900
      • openair
        0
        OpenAir
        2600
      • -15%
        cube
        0
        Cube
        2900

      листья Выберите табак:

      • вкус
      • вкус
      • выбран
      • выбран
      • выбран
      • текущий
      • вкус
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      • чашка Выберите чашу:(на чаше по умолчанию)

        • Выбраны 0 из 5 чаш
        • 0
        • 0
        • 0
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        • 0

      • крепость Выберите крепость:

        • Лёгкий
        • Средний
        • Крепкий
        • Очень крепкий

      • наполнитель колбы Наполнители:

      Залоговая сумма: 3000 ₽

      • Чаша:

        Классическая = 500₽

      • Кальян:

        Classic = 1100₽

      • Табак:

        Не выбран

      • Крепость:

        Лёгкий

      • Наполнитель:

        Вода

      • Время:(от 3 часов)

      • Доп.чаши:

      Итого:

      монеты 2 500
      премиум

      Преимущества аренды перед покупкой:

      money Экономия

      При заказе у нас - Вы всегда будете довольны вкусом и крепостью, опять же на примере многих пользователей собственных кальянов- при покупке табака попадают на фальсификат или же просто банально не правильно его забивают.

      quality Качество

      Не надо заниматься забивкой, розжигом углей, а потом еще и отмывать нагар и прочие последствия курения - в особенности от таких въедливых запахов как орех (примечание: вкус замечательный, но отмыть от запаха в домашних условиях тяжело). За Вас всё сделают профессиональные кальянщики с опытом.

      hobby Свободное время

      Стоимость проката и покупки не сопоставима, и исходя из огромного опыта кальян после недели использования пылится месяцами на полке, и когда захочется забить его - то углей нет, то за табаком надо идти.

      Мы не в коем случае не отговариваем никого от покупки собственного кальяна, тем более, помимо аренды, мы предоставляем доставку забитых чаш на фруктах:

      стелится дым
      ананас

      Кальян на ананасе

      2 200
      1 200
      bowl Доп.чаша
      грейпфрут

      Кальян на грейпфруте

      1 900
      800
      bowl Доп.чаша
      на кокосе

      Кальян на кокосе

      2 600
      1 400
      bowl Доп.чаша
      гранат

      Кальян на гранате

      2 000
      900
      bowl Доп.чаша
      апельсин

      Кальян на апельсине

      1 800
      700
      bowl Доп.чаша
      помело

      Кальян на помело

      2 100
      1 100
      bowl Доп.чаша
      на арбузе

      Кальян на арбузе

      2 400
      1 200
      bowl Доп.чаша
      на дыне

      Кальян на дыне

      2 500
      1 300
      bowl Доп.чаша
      на драгон фрукте

      Кальян на драгон фрукте

      2 600
      1 400
      bowl Доп.чаша
      дымраскалённые угли
      1х1

      Скидки для любимых клиентов

      -30%

      Чаша в подарок

      При покупке 3-х дополнительных чашек 4-я в подарок

      При покупке одного кальяна туда входит одна чашка забитая табаком

      При желании можно добавить не ограниченное количество дополнительных чашек на Ваш вкус

      3 забитых в подарок x3

      День рожденья!

      Дарим вторую классическую чашку в честь дня рождения

      Для этого скажите оператору кодовое слово «День Рождения» И так же нужно предоставить фотографию документа подтверждающего личность

      Акция предоставляется за 3 дня до и после дня рождения.

      Баллы лояльности

      Начисление бонусных баллов происходит на следующий день после оформления и оплаты. Бонусы начисляются в процентах от стоимости заказа.

      Программа лояльности дает возможность накопления баллов в размере 5% от стоимости каждого заказа

      10 баллов = 1р.

      Срок действия бонусов составляет 12 месяцев.

      Вы можете обменять их на чашки или на скидку.

      Гарантированные чашки и скидки за отзывы

      Разместите честный, объективный отзыв и получайте бесплатные чашки или скидки

      Отзыв должен быть опубликован и пройти модерацию на сайте или на карте размещения отзыва.

      Уточняйте подробности у менеджера

      дым
      стелится дым

      Отзывы клиентов друзей!

      1х1
      Ирина Добровольская

      1х1 Очень советую эту доставку кальянов , работают оперативно в любое время , делают крутые забивки на чашах и фруктах ,современные кальяны с необходимыми принадлежностями! )

      1х1
      Азамат Асадуллин

      Как истинный ценитель, я решил попробовать аренду кальяна mos-hookah. И я должен сказать, что они не подвели.

      Сначала я оформил заявку на сайте, где мне предложили большой выбор вкусов табака и различных аксессуаров. Затем я указал адрес доставки и время, когда мне удобно получить. Обратный звонок не заставил себя ждать.

      Когда курьер прибыл, я был приятно удивлен уровнем обслуживания. Он был очень вежлив и профессионален. Кроме того, он привез все необходимое для курения! Кальяны были приготовлены замечательно, очень быстро(считанные минуты) и я был полностью удовлетворен качеством.

      В общем, я очень доволен, все прошлом на высшем уровне. Я рекомендую эту компанию ценителям, кто хочет заказать кальян на дом и насладиться кальяном в уютной обстановке своего дома.

      1х1
      Парвиз Беклиев

      Заказав аренду кальяна на сутки, я был приятно удивлен широким ассортиментом кальянов, представленных в меню. Предлагаются разнообразные вкусы и ароматы, удивляющие даже самых требовательных любителей кальянов. От классики до экзотических комбинаций, каждый найдет что-то для себя.

      Особенно отмечу мастерство Дониера, он не только является владельцем заведения, но и занимается доставкой. Он проявляет исключительную заботу и внимание к каждому клиенту, гарантируя, что все будет приготовлено с мастерством и любовью. Его опыт и профессионализм создают неповторимую атмосферу и делают каждую поставку особенной. Человек очень серьёзно разбирается в кальянах.

      Я также отмечу, что привезли оперативно. Я из Москвы и кальяны всегда приходят вовремя и доставляются в идеальном виде, сохраняя свежесть и аромат. Колбы чистейшие, используемый уголь горит равномерно, а качество тобачной смеси выше всяких похвал!

      В целом, Московская доставка кальянов, владельцем которой является Дониер, является прекрасным местом для любителей кальяна. Широкий ассортимент и качественное приготовление делают его идеальным выбором для тех, кто желает насладиться кальяном прямо у себя дома. Сутки пролетели незаметно.

      1х1
      Павел П.

      1х1 Заказывал кальянный кейтеринг на мероприятие к себе домой в Москве и был приятно удивлен кальянам и их широким выбором различных дизайнов и размеров. Кроме того, уголь и табак были предоставлены в достаточном количестве, что позволило мне и моим гостям наслаждаться дымом на протяжении всей вечеринки. Доставка кальяна осуществляется очень быстро и точно, доставка была вовремя и без каких-либо задержек. Команда профессионалов обслуживающая нашу вечеринку, была очень дружелюбной и готова ответить на все наши вопросы. В целом, я очень рекомендую вашу компанию!

      1х1
      Елизавета К.

      1х1 Я очень довольна кальяном от данной компании! Аренда кальянов была оформлена очень быстро и оперативно приехала доставка прямо на дом🛫 Всё было упаковано качественно и безопасно, что гарантировало сохранность и свежесть табака. Курение получилось невероятно вкусным и ароматным, благодаря высокому качеству продукции🥂 Респект за сервис и приятное обслуживание😍 Одна из лучших кальянных служб Москвы. Отдельное спасибо мастеру Дони😍

      1х1
      Эмма К.

      Уже не один раз заказываем с подругой здесь. Самое вкусное, что пробовали из всех служб Москвы. Всегда быстро, качественно и круглосуточно, а пока болтаем пока нагревались угли, еще весело и интересно)) Спасибо за такой крутой проект! Планирую продолжать заказывать только тут и советовать каждому встречному делать это же)) Лучший кальян на диком западе! ❤️😂

      Все отзывы
      раскаленные угли

      Часто задаваемые вопросы:

      Вы можете оформить его на сайте, по телефону и через социальные сети. Если нужна консультация наши операторы будут рады Вам помочь!
      У нас предусмотрен залог при доставке в рестораны, кафе, клубы, бары, пабы, заведения общего питания, зоны отдыха, пляжи, природу, гостиницы, квартиры посуточного типа и тому подобное. Залог возвращается когда мы забираем кальяны.
      Во время получения Вам нужно предъявить документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт или водительское удостоверение) для подтверждения вашего возраста.

      Напоминанием: мы не предоставляем услуги лицам не достигшим 18 лет

      За каждый оформленный и оплаченный заказ начисляются бонусные баллы по нашей программе лояльности. Их вы сможете обменять на готовые чашки или на скидки! Ознакомиться подробнее можно в разделе «Акции и скидки»
      Оплата происходит после получения заказа. Оплатить можно наличными или же переводом по реквизитам. Предоплата в размере 50% предусмотрена в случае если вы находитесь более чем за 15-км от МКАД.
      Доставка в пределах МКАД бесплатно. За пределы МКАД - до 3-х/км 299₽.
      Мы предоставляем аренду на 24 часа. При необходимости заберем раньше!
      В комплекте идет пошаговая инструкция по правильной эксплуатации. В случае Если вы не уверены что справитесь самостоятельно мы можем предложить услуги профессионального кальянщика. Напишите в комментарии к заказу или сообщите диспетчеру.
      Возврат возможен на следующий или в тот же день! Курьер приезжает в удобное для Вас время - проверяет комплектацию и целостность, возвращает залог (если он был) и забирает сумку. Кальян мыть не нужно! Просто слейте воду и сложите в сумку (список комплектующих написан в инструкции).
      стелится дым
      1х1

      Наша галерея

      грейпфрут на закате
      фирменный халат с фруктами
      кейтеринг
      кальянный кейтеринг на мероприятии
      ассортимент устройств
      раскалённые угли
      хранение устройств
      разжигание углей
      на ананасе
      на арбузе
      забитые фрукты
      стеклянные колбы
      кейтеринг на грейпфруте
      устройства на стеллаже на мероприятии
      разные виды табаков
      забивка
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              Classic

            • Наполнитель:

              Вода

            • Крепость:

              Лёгкий

          Адрес Адрес доставки

          часы Ко времени

          шкала Предпочтение по вкусу и крепости

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